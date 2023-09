Mezzi veloci sullo Stretto tra Reggio e Messina: nuovi orari e tutti soddisfatti

Varato il nuovo orario per i mezzi veloci di Liberty Lines che, dal primo ottobre, gestirà la linea Messina-Reggio. Accolte, di fatto, le segnalazioni dei pendolari che viaggiano quotidianamente sullo Stretto per lavoro o studio. L’intervento del comitato pendolari, la buona volontà dimostrata da Liberty Lines e la mediazione del tavolo sulla mobilità dello Stretto coordinato dall’ammiraglio Nunzio Martello hanno conciliato le varie esigenze. Con la prima corsa del mattino e l'ultima della notte sarà anche possibile per i siciliani arrivare in tempo per prendere il primo volo dell’aeroporto dello Stretto e tornare sull’isola dopo essere atterrati con l'ultimo; un bus dell’Atam li condurrà dal porto al “Tito Minniti” in coincidenza.

Soddisfazione per l’esito della vicenda è stata espressa, con una nota, proprio comitato pendolari dello Stretto, secondo cui «Liberty Lines ha dimostrato grande sensibilità verso le problematiche esposte in sede di confronto e soprattutto disponibilità alla revisione non solo di alcune corse ma di tutto il piano orari, sia sulla tratta di andata che in quella di ritorno».

«La rotta Reggio-Messina – si legge ancora nella nota – rappresenta di fatto l’unico strumento di continuità territoriale tra i due centri urbani; la variazione degli orari pubblicata qualche giorno fa (in vista del passaggio di gestione tra BluJet e Liberty Lines, ndr) aveva generato una serie di polemiche e proteste da parte della comunità di pendolari». Al tavolo di confronto attivato grazie alla mediazione dell’ammiraglio Martello, il comitato ha evidenziato come su questa specifica rotta la comunità dei pendolari dello Stretto reggini sia ben diversa da quella dei messinesi.

