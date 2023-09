L'allarme degli agricoltori reggini: nessuno vuole più lavorare in campagna

Sembrano essere diventati introvabili, merce rarissima, nonostante mercato del lavoro nella nostra regione non offra tantissime alternative per chi non ha un’alta formazione scolastica. I calabresi non hanno nessuna voglia di lavorare in campagna e le aziende agricole si trovano, ogni anno, a lottare per riuscire a trovare una manciata di operai che accettino di lavorare nei campi.

Il mondo dell’agricoltura Reggina, così come quello del resto della Calabria, lancia l’allarme poco prima delle grandi campagne di raccolta: servono braccianti e ancor più operai specializzati per portare a compimento la campagna autunnale negli uliveti, negli agrumeti, nei campi di kiwi.

«È un problema che è iniziato a manifestarsi una decina di anni fa, ma adesso ha superato i livelli di guardia». Consuelo Garzo è una imprenditrice agricola di Seminara, nella Piana di Gioia Tauro. La sua azienda, che gestisce insieme alle sue due sorelle, produce un extravergine di oliva di altissima qualità e da anni ormai si trova a combattere contro la penuria di manodopera, soprattutto durante il periodo di raccolta del frutto.

«Credo che il problema - spiega - dipenda molto dal fatto di come è percepito dai più il lavoro in campagna rispetto al passato. Viene visto come qualcosa di degradante e la situazione è andata via via peggiorando con l’introduzione del reddito di cittadinanza. L’hanno scorso, giusto per fare capire l’entità del problema, non siamo riusciti a completare la raccolta perché eravamo a corto di operai». L’imprenditrice spiega che lo scorso anno «avevamo operai extracomunitari, che lavorano anche per le aziende agrumicole e quando è iniziata la raccolta degli agrumi ci hanno abbandonato perché lì erano disposti a pagare di più, proprio perché ne avevano assoluto bisogno». La Garzo sottolinea che non è una questione di contratti: «Le persone che impieghiamo sono tutti inquadrati con contratti regolari. La penuria, inoltre, non riguarda solo i braccianti ma anche gli operai specializzati. Questa è una figura difficilissima da trovare e quando li troviamo non riusciamo a farli rimanere per poterli formarli. Le persone della zona – conclude – secondo me sono attratti più dall’indennità che dal lavoro. Il bracciante vuole fare il lavoro solo per il tempo necessario per arrivare alla disoccupazione. Con l’introduzione del reddito, poi, neanche quello e la situazione alla fine è crollata».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio