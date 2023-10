Un gruppo di 34 migranti bloccato sulla SS 106 a Stignano. Arrivati sullo Ionio calabrese dopo un viaggio di dieci giorni in mare

Un gruppo di 34 migranti di diverse nazionalità è stato bloccato nel tardo pomeriggio dalle forze dell’ordine sulla statale 106 jonica nei pressi del comune di Stignano, nella Locride.

I migranti, secondo quanto riferito, sono approdati con una barca in una spiaggia libera a ridosso dell’arteria, dopo un viaggio nel mare Jonio durato una decina di giorni. Dopo l’intervento dei sanitari del '118', i 34 sono stati successivamente trasferiti in un centro di prima accoglienza in attesa del programma di distribuzione varato dal ministero dell’Interno. Si tratta del quinto sbarco negli ultimi quattro giorni che avviene nella Locride, il 53esimo del 2023, per un totale di circa cinquemila migranti.