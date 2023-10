Processo "Nuova narcos europea" a Reggio, venti condanne per narcotraffico internazionale e un’assoluzione

Venti condanne per narcotraffico internazionale e un’assoluzione. È l’esito della sentenza in abbreviato del processo nato dall'operazione denominata “Nuova narcos europea”. L’inchiesta coordinata dalla Dda di Reggio Calabria aveva portato all’arresto di 36 persone nel novembre 2021, 31 in carcere e 5 ai domiciliari. L’operazione, che ha come punto di riferimento la cosca Molè di Gioia Tauro, aveva coinvolto anche le Dda di Firenze e Milano.

Queste le condanne comminate dal gup distrettuale di Reggio Calabria:

Antonio Albanese 12 anni e quattro mesi

Mario Billi 9 anni e otto mesi

Antonio Campanella 5 anni e quattro mesi

Fabio Cioni 9 anni e otto mesi

Giuseppe Condello 19 anni e otto mesi

Michele Condello 4 anni e otto mesi

Salvatore Cosoleto 2 anni

Teodoro Crea 10 anni

Letterio De Pasquale 4 anni e otto mesi

Girolamo Fazzari 8 anni e sei mesi

Giuseppe Antonio Ferraro 6 anni e otto mesi

Domenico Ficarra 4 anni e quattro mesi

Giuseppe Ficarra 15 anni

Emanuele Fonti 12 anni e quattro mesi

Domenico Iaropoli 12 anni e quattro mesi

Sandro Sergio Iavier Carozona 8 anni

Rocco Molè 20 anni

Antonino Pesce 6 anni e otto mesi

Bruno Pisano 4 anni

Giacomo Previte 16 anni e due mesi

L’unico assolto è Francesco Pesce, difeso dall’avvocato Carmelo Naso.