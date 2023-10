Reggio, un patto di legalità per “blindare” il Museo del mare

Prevenire e contrastare eventuali tentavi di infiltrazione nei lavori da parte della criminalità organizzata: c’è massima attenzione sul Museo del Mare anche da parte del Ministero dell’Interno, che ha promosso un apposito protocollo d’intesa. E per sottoscriverlo sarà in città lunedì il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che presenzierà alle 15 in Prefettura ad una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Massimo Mariani. «Al termine della riunione – fanno sapere con un comunicato stampa dal Viminale – verrà sottoscritto un protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione del Museo del Mare» . L’opera, d’altra parte, rappresenta il più consistente investimento del Pnrr sul territorio: finanziati ben 53 milioni nell’ambito dei grandi attrattori culturali (14 in tutt’Italia), ai quali se ne vanno ad aggiungere altri 60 reperiti dal Comune nei canali del Pon Metro Plus 2021-2027.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio