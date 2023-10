Reggio, aeroporto in difficoltà: ma ai passeggeri il “Minniti” piace

L’aeroporto che non ti aspetti. Uno scalo in agonia da anni (pur guardando con fiducia ai prossimi mesi), considerato però ancora di livello da chi viaggia. Potenzialità enormi per il “Tito Minniti”, punto baricentrico anche per quell’utenza siciliana che si punta a riprendere, ma poco sfruttato. Lo certifica la stessa Sacal fornendo i dati totali del 2022 relativi ai movimenti nel terminal aeroportuale: «Nel 2022 lo scalo Tito Minniti di Reggio Calabria ha totalizzato 202.386 passeggeri, con un incremento del 37% rispetto all’anno precedente, e un numero di voli pari a 4.150, tra atterraggi e decolli, con un aumento dei voli di linea del 58% in più rispetto al 2021. Il traffico di linea è stato esclusivamente nazionale ed ha avuto come direttrici principali gli aeroporti di Roma e Milano Linate».

Le stime del 2023 sembrano confermare le proiezioni di crescita, ma quello che balza agli occhi leggendo quanto scrive la stessa Sacal, ripreso poi da Enac, è che i servizi dello scalo sono piaciuti ai passeggeri. «Per ciò che concerne le performance registrate nell’anno 2022, i risultati ottenuti ci consentono di affermare che la qualità dei servizi dell’aeroporto di Reggio Calabria si attesta generalmente su valori medio-alti, con alcune eccezioni. La soddisfazione espressa nel 2022 dai passeggeri, con percentuali quasi sempre compresa tra il 75% ed il 100%, conferma che la qualità percepita è in molti casi adeguata. Molto buoni risultano i giudizi sugli aspetti di sicurezza e sui servizi sportello/varco, con percentuali di utenti soddisfatti superiori al 90%. Risultati non soddisfacenti si sono riscontrati per l’efficienza dei sistemi di trasferimento passeggeri (c’è soltanto un ascensore) e degli impianti di climatizzazione.

