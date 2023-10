Sicurezza, il ministro Piantedosi in prefettura a Reggio Calabria: protocollo di legalità per il museo del mare

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, accompagnato dal capo della Polizia, Vittorio Pisani, è da poco arrivato in Prefettura di Reggio Calabria, per prendere parte al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto, Massimo Mariani. Al termine della riunione verrà sottoscritto un protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione del «Museo del Mare». Con il ministro, in prefettura, c'è anche la presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo. Al termine dei lavori del comitato e dopo la firma del protocollo è previsto un punto stampa.