Bagnara Calabra, senza scuolabus gli alunni di Ceramida e Pellegrina

Dopo circa un mese dall’inizio dell’anno scolastico, gli studenti residenti nelle frazioni di Ceramida e Pellegrina non possono usufruire del servizio scuolabus. Sulla questione interviene Michelangelo Spoleti, consigliere del gruppo “La Bagnara che vogliamo”.

«Questo disservizio – spiega Spoleti – tocca in modo particolare una dozzina di ragazzi che vivono nelle contrade di Pomarelli e Pantano, distanti dall’istituto scolastico. Gli studenti ogni mattina sono accompagnati a scuola dai genitori, creando grosse difficoltà alle famiglie sia dal punto di vista lavorativo che della stessa gestione familiare».

Il consigliere Spoleti chiede al sindaco Adone Pistolesi e all’assessore alla Pubblica istruzione Angela Randazzo di riattivare il servizio di scuolabus anche per le frazioni di Ceramida e Pellegrina, per garantire un diritto e per scongiurare il rischio di spopolamento delle classi, in un’area che risente già la mancanza della scuola materna.

