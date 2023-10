Denunciato un 16enne di Delianuova beccato su uno scooter rubato 23 anni fa

Durante il controllo, il ragazzo non ha fornito alcuna giustificazione al possesso del veicolo. I militari l'hanno poi sequestrato, in attesa delle disposizioni della Procura, per riconsegnarlo al legittimo proprietario che non si aspettava di ritrovarlo dopo 23 anni