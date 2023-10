“Siamo in tanti oggi, lavoratori e persone comuni. Per noi è fase delicata, c’è preoccupazione e lo dico perché personalmente ho già passato una fase di licenziamento. Per le nostre famiglie è sempre un momento di ansia e di paura. Il porto è una realtà troppo importante, non solo per Gioia e San Ferdinando ma per tutta la Calabria. È’ importante essere uniti in questo momento”.