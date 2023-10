Sit-in a difesa del porto di Gioia Tauro, i sindaci Alessio e Gaetano: “Un punto di forza, siamo in tempo per apportare correttivi alla norma”

I sindaci di Gioia Tauro, Aldo Alessio, e di San Ferdinando, Luca Gaetano sono in prima nel corso della manifestazione.

Alessio è fiducioso: “Una bellissima manifestazione che riconferma che il porto di Gioia è una forza di collante per tutte le forze politiche e sociali. È un porto non locale, ma nazionale. Un’eccellenza italiana ed europea. Non limitiamoci a guardare i campanili, dobbiamo avere una visione strategica ed unitaria”.

Gaetano non intende più attendere: “Non possiamo più apportare modifiche radicali alla normativa, ma siamo in tempo quei correttivi che mettano in sicurezza questo scalo che, non dimentichiamolo, produce il 50% del Pil regionale”.