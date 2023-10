Tragedia a Bovalino, ragazzo di 13 anni muore d'infarto nel sonno

Terribile risveglio ieri per la comunità di Bovalino che ha appreso della scomparsa prematura di Giuseppe Pelle, di appena 13 anni. Un infarto, nel silenzio della notte, ha strappato il ragazzino all’affetto del papà Bruno, della mamma Lucia, entrami insegnanti, e del fratello Domenico. Una notizia che ha letteralmente lasciato tutti pietrificati, un evento straziante che ha portato ad inondare la famiglia Pelle di tanto affetto e vicinanza in questo momento tremendo.

“Sono il discepolo di Dio – si legge sul manifesto funebre – così disse di recente. Evidentemente, Dio lo ha voluto al suo fianco”. Tra i tanti messaggi di cordoglio quello della Parrocchia San Nicola di Bari: «L’intera comunità parrocchiale, insieme al gruppo ministranti, si stringe al dolore per la salita in cielo di Giuseppe. Un ragazzo che ha desiderato di servire il Signore, e questa primavera era diventato un ministrante. Ora carissimo Giuseppe sarai per sempre al fianco del banchetto eucaristico del Signore”. Le esequie si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di San Nicola di Bari.