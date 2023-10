Bovalino, una comunità affranta dal dolore per la perdita di due giovani vite: Giuseppe Pelle e Giuseppe Celea

Sono giorni difficili per la comunità di Bovalino. Nell'importante centro della Locride, tutto il paese si è unito in preghiera dopo la scomparsa del giovanissimo Giuseppe Pelle, deceduto nel sonno lunedì scorso a soli 13 anni per cause in fase di accertamento.

Ma Bovalino non ha avuto neanche il tempo di commemorare questo tragico avvenimento. La comunità ha dovuto affrontare un altro drammatico momento: la notizia della morte di un altro giovane bovalinese, Giuseppe Celea. Vent'anni, Celea era rimasto vittima di un terribile incidente stradale avvenuto sulla Statale 106 all'altezza di Roccella nel mese di luglio. Il ragazzo purtroppo non ce l'ha fatta: il suo cuore si è fermato definitivamente rendendo vani i tentativi dei medici di strapparlo alla morte.