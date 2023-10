Reggio, nuovo ospedale “Morelli”: finalmente si pensa ai lavori

La realizzazione del nuovo ospedale Morelli deve superare un altro step, che è quello finale prima dell’avvio vero e proprio della gara per l’affidamento dei lavori. È partita la valutazione di impatto ambientale del progetto e per questo sono state definite le fasi della procedura. Nella fase cosiddetta “zero” si partirà con la demolizione dei fabbricati ex Caserma Cantaffio ed edifici residenziali Aterp. Poi si passerà allo scavo del sedime del nuovo Polo tecnologico. La viabilità ordinaria rimarrà inalterata, quella di cantiere avrà accesso da via Sbarre e uscita da via Crucitti. Le aree di parcheggio rimarranno inalterate.

Successivamente si passerà alla realizzazione della nuova rotonda su viale Europa, della nuova viabilità interna e di parte della viabilità lato Foresteria e all’inizio della costruzione del fabbricato del Polo tecnologico e dello scavo dell’area parcheggio e dei fabbricati. La viabilità ordinaria ricomprenderà poi la nuova rotonda.

Successivamente inizierà la costruzione del nuovo parcheggio interrato e verrà portata a termine la costruzione del Polo tecnologico, insediando un’area logistica adeguata alla complessità dell’opera nell’area a ovest di viale Europa. La fase 2 prevede la realizzazione dei nuovi edifici del complesso ospedaliero con l’ultimazione delle opere interne ai nuovi edifici, la riduzione dell’area logistica che ricadrà a est di viale Europa e la realizzazione della Foresteria a est di viale Europa.

