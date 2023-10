Notte di paura a Bagnara nella morsa del fuoco. “Mai visto un incendio del genere” FOTO | VIDEO

Bagnara Calabra nella morsa del fuoco. Dapprima le fiamme nella zona Sud, sulla SS18 tra Scilla e, appunto, Bagnara con l’intervento dei canadair. Poi ieri pomeriggio è divampato un altro grosso incendio nella zona alta della popolosa cittadina della Costa Viola vicino al cimitero.

In serata il fronte delle fiamme ha raggiunto il rione Cacilì, ai piedi del rione Marinella, sfiorando il porto. Qui un vecchio peschereccio è andato completamente distrutto, ma grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e degli altri mezzi impegnati, la restante parte del porto e delle imbarcazioni non è’ stata toccata. Grande apprensione per i residenti che hanno visto bruciare ettari di terreno.

Cittadini che hanno trascorso una notte insonne e che ai nostri microfoni hanno raccontato le sensazioni che hanno vissuto. Il sindaco Adone Pistolesi: “Sono state ore veramente difficili. Ringrazio tutte le forze in campo che sono intervenute. Ora passata la paura d scongiurato il pericolo, ora c’è da fare un computo dei danni e guardando al futuro capire quali misure adottare per prevenire il rischio idrogeologico”.

Stamattina la situazione è più tranquilla, perché il vento si è calmato, ma il caldo continua a farsi sentire (26 gradi).