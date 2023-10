Il porto di Reggio avrà un volto nuovo, pronti 20 milioni per realizzare quattro progetti LE INTERVISTE

Quattro progetti, più di 20 milioni di investimenti in opere che cambieranno il volto del porto di Reggio Calabria e che permetteranno all’infrastruttura di essere finalmente parte integrante della città, dialogando con essa. I particolari della nuova fase progettuale che riguarda l’area portuale di Reggio Calabria sono stati resi noti, questa mattina, in una conferenza stampa tenuta dal presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto Mario Mega e dal progettista che ha immaginato e disegnato le nuove infrastrutture del porto reggino, Alfonso Femia.

I due protagonisti dell’incontro con la stampa hanno spiegato a che punto è la fase progettuale, quali sono le opere che nel giro di qualche anno cambieranno il volto dello scalo e in che impatto avranno nella vita della città.