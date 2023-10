Reggio, muore in acqua a Punta Pellaro un kiter di 40 anni

Tragedia a Punta Pellaro. S. A., di circa 40 anni, probabilmente a causa di un malore, è morto oggi nel primo pomeriggio mentre si dedicava, grazie anche alla bella giornata di sole, al kite, sua passione. La sequenza diventa terribile dal momento in cui dalla spiaggia ci si accorge che l'ala si trova in acqua e non è invece alzata. Si capisce subito che qualcosa non va oer il verso giusto. Un kiter lo soccorre e lo trova con la testa riversa sull'acqua. A quel punto torna a dare l' allarme per l'intervento del gommoncino e la conseguente chiamata alla Guardia costiera. Grande commozione tra la gente per il dramma, mentre tutti i kiter escono dall'acqua abbassando le ali sulle spiaggia, sgomenti per quanto appena accaduto sotto i loro occhi.