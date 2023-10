Tributi a Reggio, in migliaia pensano di “fare pace” con il Comune

Una buona fetta di cittadini non in regola con il pagamento dei tributi locali vuole chiudere definitivamente la sua posizione con il Comune e la Hermes. Non si può ancora stimare se la definizione agevolata dei tributi comunali in riva allo Stretto abbia numeri buoni, ma sicuramente l’interesse c’è stato.

Diamo qualche numero sulla procedura scaduta a settembre scorso, ma sulla quale c’è ancora una fascia di tolleranza. Ammontano complessivamente a 323 le domande già presentate e protocollate; 1.700 sono i contribuenti che ne hanno diritto e che devono perfezionare la procedura di richiesta. I cittadini che hanno richiesto, invece, l’attestazione debitoria sono stati 6.090, ma gli uffici ancora non hanno cominciato i riscontri.

Possono accedere alla procedura di definizione agevolata tutti coloro che sono stati destinatari di ingiunzioni fiscali ed avvisi di accertamento esecutivi, per entrate tributarie ed extratributarie, emessi dal Comune, divenuti definitivi nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Se si pensa alla percentuale e al numero di imposte non pagate negli ultimi anni dai cittadini, il numero delle adesioni alla procedura speciale deliberata dal Governo sembra essere minimo, ma i vertici amministrativi di Palazzo San Giorgio prendono in considerazione anche la svolta verso la consapevolezza dei cittadini nell’adesione al nuovo strumento.

C’è ancora tempo dopo la richiesta di informazioni dettagliate circa il carico tributario di ogni singolo utente per aderire alla definizione agevolata. Entro il 31 ottobre, infatti, il contribuente interessato può presentare al Comune, per il tramite della società Hermes, l’istanza di ammissione al piano di definizione agevolata.

