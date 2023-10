Ecosistema urbano, Reggio soffre e affonda

Qualità dell’aria, uso dell’auto e dei mezzi pubblici, piste ciclabili e raccolta differenziata. Sono solo alcuni dei parametri usati per stilare il rapporto annuale di Legambiente, quello 2023, “Ecosistema urbano”. Reggio Calabria, secondo i dati raccolti dall’associazione ambientalista, si posiziona agli ultimi posti in Italia tra i capoluoghi di provincia: 99esima su 105 città. Dati niente affatto lusinghieri, quelli del rapporto, che rimandano l’immagine di una città in perenne affanno sulla programmazione e sull’attuazione di serie politiche ambientali. Da segnalare, l’exploit di Cosenza che si piazza al settimo posto, 66esimo posto invece per Catanzaro; poi Vibo Valentia (95) e Crotone (100). Ai primi tre posti della graduatoria troviamo Trento, che guida la graduatoria dei Comuni italiani per performance ambientali, seguita da Mantova e Pordenone. Il report si basa su 19 indicatori, distribuiti in sei aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia.

