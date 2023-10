Quindici chili di marijuana sequestrati in un casolare di Cardeto

I carabinieri della stazione di Cardeto, assieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, nel corso di un servizio perlustrativo delle aree aspromontane, hanno rinvenuto all’interno di un casolare due sacchi di marijuana per un peso complessivo di quasi 15 kg. Attirati dal forte odore emanato dalle infiorescenze che proveniva dall’interno di un casolare abbandonato in località Campicelli di Cardeto, i carabinieri vi hanno fatto accesso e hanno rinvenuto due sacchi con all’interno la droga. Qualche settimana fa, sempre a Cardeto è stato tratto in arresto un uomo accusato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.