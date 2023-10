Scilla, anche Melia si è trovata nel cuore degli incendi

A Melia di Scilla, dopo l’incendio divampato nei giorni scorsi, si registrano i primi danni. Lo scorso 20 ottobre, alcuni residenti hanno vissuto ore drammatiche a causa del rogo sviluppatosi nei pressi di via Fondaco, in concomitanza con l’incendio che si è propagato nelle colline di Bagnara Calabra. Le fiamme hanno quasi raggiunto alcune abitazioni.

Tempestivo l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco che avvalendosi anche dei volontari, hanno lavorato per parecchie ore prima di domare l’incendio.

Sono andati in fumo alberi di ulivo e alcuni boschi. Sulla via Castagnarella sono state danneggiate anche alcune abitazioni e i residenti sono stati evacuati. Tutta la comunità di Melia, assieme a quella di San Roberto, ha dato un valido contributo per evitare che il fuoco distruggesse alcune attività e i terreni coltivati.

L’incendio si è propagato a causa del forte vento di scirocco che ha alimentato le fiamme.

