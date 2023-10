Nuovo bando per trasformare l’ex Fiera di Reggio in polo sportivo

Il progetto di fattibilità è stato approvato in Giunta i primi di ottobre. Ieri il Comune ha pubblicato il secondo bando di gara per affidare la progettazione esecutiva e i lavori. Il primo tentativo non è andato a buon fine. Insomma la tabella di marcia che procede a ritmi serrati. Del resto i tempi imposti dall’Europa per il Pnrr non ammettono ritardi. E così Palazzo San Giorgio mette di nuovo a bando con carattere d’urgenza, l’affidamento congiunto, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori del Polo sportivo di Pentimele. Un complesso con impianti coperti e scoperti. Operazione che dovrebbe cancellare il degrado e la ferita aperta che avvolge da decenni la struttura dell’ex Fiera. Intervento che ridefinisce anche la vocazione di quell’area su cui si affaccia già il Palacalafiore.

I costi complessivi di 4,8 milioni di euro attingono per la quasi totalità (4,5 milioni) al PNRR per quasi 330 ai fondi CIPE di cui Invitalia ha curato l’affidamento della progettazione. L’iter è partito, il criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il tempo utile per consegnare il progetto esecutivo è fissato in giorni 45; mentre il termine per ultimare i lavori è fissato in giorni 500. Quindi un anno e mezzo circa per restituire uno spazio riqualificato. Spazio pensato come un polmone verde nel quale trascorrere momenti di svago e praticare attività sportiva. Le principali funzioni previste sono: una piscina con funzioni complementari, un’arena per spettacoli all’aperto, 2 campi da padel, parcheggi, un campo sportivo polifunzionale, un’area dedicata allo skateboard e spazi verdi pubblici attrezzati. Si dovrà provvedere alla demolizione delle strutture esistenti, il solo fabbricato a più piani, posto a sud dell’area, si ritiene recuperabile.

