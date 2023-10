Platiese ai domiciliari a Roma fermato alla dogana francese

Evaso a Roma dagli arresti domiciliari, stava tentando di fuggire dall’Italia e rifugiarsi in Francia dove sicuramente qualcuno gli avrebbe garantito un rifugio sicuro, protezione e magari anche documenti falsi. Il tentativo del giovane Francesco Marando, 25 anni, originario di Platì e con alle spalle precedenti per droga, di vestire i panni del latitante è fallito a una manciata di metri dalla Francia. Il giovane infatti, è stato bloccato, controllato e arrestato dalla Polizia di frontiera di Ventimiglia guidata dal vicequestore aggiunto Martino Santacroce. Marando, sospettato di essere un affiliato di rango dell’omonimo e potente clan aspromontano con solide basi anche a Volpiano, in provincia di Torino, è stato condotto nel carcere di Sanremo e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il giovane fuggiasco, che aveva preso il treno per la Francia, al momento del controllo avrebbe esibito – secondo quanto evidenziato dagli investigatori – una carta d’identità che ha destato sospetti. Gli approfondimenti sul documento e i rilievi delle impronte digitali lo hanno “tradito”.

