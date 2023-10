Dieci candidati alla guida del Museo di Reggio, fissati i colloqui

Al rush finale la “corsa” per la nomina del nuovo direttore del Museo archeologico nazionale. La commissione del Ministero della Cultura ha fissato il calendario per i colloqui dei soggetti che hanno presentato la domanda per ricoprire il prestigioso incarico e sostituire Carmelo Malacrino. Secondo quando ha stabilito il Mic i dieci in lizza per il museo cittadino saranno esaminati nel colloquio finale il prossimo 14 novembre. La procedura, invece, si concluderà il primo dicembre con probabile nomina e presa di possesso di Palazzo Piacentini per la fine dell’anno o inizio del 2024.

I dieci in corsa sono tutti molto titolati: Gregorio Aversa, direttore del museo di Capo Colonna; Giorgia Calò, storica e critica d’arte; Maurizio Cannatà, già direttore del Museo di Vibo; Maria Cerzoso, Stella Falzone e Lorenzo Fatticcioni, anche loro esperti in tematiche culturali e artistiche; Fabio Galenadri, già della direzione museale della Puglia; Fabrizio Sudano, che ha diretto la Soprintendenza ai Beni culturali cittadina; Elena Rita Trunfio, funzionario della Direzione regionale dei musei calabresi; Enza Zullo, architetto.

