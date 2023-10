Maltrattamenti in classe a Palizzi, parti civili sentite in aula

Si è conclusa l’altro ieri l’escussione dei testi delle parti civili in difesa degli alunni, che dalle risultanze investigative risultano essere stati maltrattati, umiliati e destinatari di percosse da parte della loro maestra, a processo davanti al Tribunale di Locri. Nel corso dell’udienza, che si tenuta al cospetto del giudice Raffaele Lico, sono emersi importanti elementi a sostegno delle prove dei traumi subiti dai bambini e conseguenzialmente dalle loro famiglie.

È emerso, difatti, il forte disagio dei genitori che, con scrupolo e attenzione, si sono accorti del cambiamento in atto nei loro figli, nei quali giorno dopo giorno crescevano paura e disagio, con ripercussioni anche fisiche, quali la visibile perdita di peso. È stata proprio questa attenzione che li ha portati a comprendere che qualcosa non andava, e alla conseguenziale e tempestiva richiesta di intervento della Procura della Repubblica.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio