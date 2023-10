Approvati i bilanci dell’Authority, “pioggia” di fondi a Reggio e Villa San Giovanni

Un volto nuovo per i porti, di Reggio soprattutto ma novità sono in arrivo anche per Villa. Subito dopo la presentazione ufficiale - avvenuta sabato scorso - dei progetti dell’Authority per la città capoluogo, ecco che arriva l’approvazione all’unanimità da parte del Comitato di gestione del bilancio di previsione 2024 e del bilancio pluriennale 2024/2026, unitamente al programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 e al programma biennale 2024/2025 degli acquisti e dei servizi.

Il bilancio di previsione 2024 prevede investimenti per complessivi 66,9 milioni di euro fra nuove opere ed interventi di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture esistenti, di cui 46,9 milioni già impegnati nel triennio 2023-2025. Il piano annuale 2024 contempla 19 interventi infrastrutturali già avviati o che si intendono avviare nel corso dell’anno, per gare già in corso o in affidamento, per una spesa complessiva di 129.980.136,31 euro finanziati per 34.650.000 euro con fondi dello Stato e per 95.330.136,31 euro con fondi propri dell’Ente. Tra questi, i più significativi in Calabria sono: nel porto di Reggio l’adeguamento della banchina Margottini per 10.759.694 euro; nel porto di Villa San Giovanni la realizzazione di pensiline di protezione dei camminamenti pedonali dal terminal Rfi al terminal Caronte&Tourist per 1.551.697 euro; sempre a Villa il risanamento strutturale della banchina scivolo “0” per 6.197.790 euro; nel porto di Saline: interventi urgenti di parziale ripristino dell’accessibilità e rifunzionalizzazione per 10 milioni. E ancora: l’elettrificazione delle banchine portuali di Reggio (con Messina e Milazzo l’importo complessivo è di 23.225.000 euro) e la realizzazione del sistema Astra-Piattaforma integrata per la gestione dei dati relativi alle attività di analisi, security, tracking, riconoscimento e amministrazione a servizio di tutti i porti dell’Authority per complessivi 3 milioni e mezzo.