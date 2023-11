Paura nel dopo Reggina-Trapani: tifosi ospiti devastano un autobus, conducente in ospedale. Lo sdegno di Falcomatà

Bus devastato dai tifosi ospiti e conducente in ospedale. Un bilancio amaro per il dopo partita del match tra la Reggina e il Trapani. La vicenda si è verificata a bordo del mezzo del trasporto pubblico urbano di Atam all' altezza del viale Galileo Galilei, mezzo scortato dalle forze dell'ordine. Ma non è stato sufficiente per evitare la vicenda in cui è rimasto ferito un dipendente di Atam.

Lo sdegno di Falcomatà

«Queste immagini di guerriglia urbana sono il risultato di quello che è avvenuto oggi pomeriggio a Reggio Calabria fuori dallo Stadio Granillo, dove i tifosi del Trapani hanno aggredito a colpi di spranga un nostro autista e praticamente distrutto un bus dell’Atam. Un episodio di violenza inaudita che non ha nulla a che vedere con i valori dello sport e del calcio». Lo scrive in un post pubblicato sui social il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, accompagnato da alcune foto in cui si vede un vetro rotto di un autobus.