Palmi, busta con topo morto e biglietto intimidatorio al comandante della Polizia locale Francesco Managò

Una busta di plastica contenente un topo morto e un biglietto con scritto un messaggio evidentemente intimidatorio. E’ quanto accaduto nelle scorse ore dinanzi al Comando di Polizia Locale di Palmi. L’intimidazione è diretta al comandante Francesco Managò alla guida della Polizia locale palmese da oltre un decennio. Su quanto accaduto stanno indagando i Militari della Compagnia dei Carabinieri di Palmi che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto molto probabilmente anche con l’ausilio del sistema di videosorveglianza di cui è dotato il comando di Polizia Locale di Palmi.

Solidarietà delle istituzioni

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio che a nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza ha voluto esprimere piena solidarietà e condannare quanto accaduto: «Il Comandante della nostra Polizia Locale Francesco Managò è un uomo delle Istituzioni che non si sottrae mai ai propri doveri, dando un contributo quotidiano alla Città. Sono certo che l’indegno atto subìto non ne scalfirà minimamente l’impegno. Coraggio Comandante e, come sempre, avanti. Siamo con te» le parole del primo cittadino palmese.

Appresa la notizia del vile atto intimidatorio perpetrato nei confronti del Comandante della Polizia Locale di Palmi Francesco Managò, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, insieme all'Assessora reggina alla Polizia Locale Giuggi Palmenta, ha inteso esprimere piena ed incondizionata vicinanza all'ufficiale, al sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio e all'intera comunità della città della piana.

Alla solidarietà estesa dai vertici istituzionali della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, si è aggiunto il messaggio di vicinanza del Comandante della Polizia Locale reggina, Salvatore Zucco, che ha rimarcato le doti umane e professionali del collega Managò, "valente Ufficiale - ha affermato Zucco - che ha saputo e sa giornalmente con impegno, dedizione e professionalità non comuni, dare lustro a tutta la categoria".