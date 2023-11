Reggio Calabria, gli ingegneri della Mediterranea brillano nella ricerca mondiale

Il Dipartimento DIIES (Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile) dell’Università Mediterranea continua a brillare nel panorama della ricerca mondiale. Anche quest’anno, infatti, la celebre Stanford University ha pubblicato la classifica dei “Top 2% Scientists of the world (2023)”, basata sui dati di Elsevier, che riconosce gli studiosi più attivi e citati in ogni campo scientifico. Tra i 40 professori e ricercatori del DIIES reggino, ben 11 sono presenti nel ranking articolato per carriera e/o nel ranking 2023. Eccoli in rigoroso ordine alfabetico: Marica Amadeo, Giuseppe Araniti, Claudia Campolo, Claudio De Capua, Tommaso Isernia, Antonella Molinaro, Andrea Morabito, Rosario Morello, Filippo Praticò, Domenico Rosaci, Francesco Russo.

Questo risultato conferma la grande qualità e l’impegno dei docenti del DIIES nel settore della ricerca, che si traduce anche in una didattica di eccellenza per gli studenti della Mediterranea. Non a caso, il Dipartimento DIIES è uno dei 180 dipartimenti di Eccellenza 2023-2027, tra i pochissimi nel Mezzogiorno d’Italia e l’unico Dipartimento di area Ingegneria tra la Calabria e la Sicilia. «Questo prestigioso riconoscimento ci permette di accedere a fondi straordinari per potenziare le nostre attività di ricerca, in collaborazione con enti ed aziende di livello internazionale. Inoltre, si riflette positivamente sulla didattica, contribuendo così a formare una nuova generazione di professionisti altamente qualificati. Siamo orgogliosi – commenta il rettore Zinmbalatti – di far parte di questa grande famiglia e di contribuire al progresso della scienza e della società. Congratulazioni a tutti i nostri docenti e ricercatori per il loro merito e la loro dedizione».

