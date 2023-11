Tragedia a Cittanova, 76enne muore nello scontro tra due auto. Ferite la moglie e un'altra donna

Incidente mortale stamattina a Cittanova, in contrada Feudotti. In un terribile impatto tra due auto, una Panda bianca e una Peugeot 208 grigia, ha perso la vita Giuseppe Russo di 76 anni. L’uomo era a bordo della Panda alla cui guida c’era la moglie. I due coniugi stavano uscendo da contrada Feudotti per immettersi sulla Sp 33, in direzione Rizziconi, quando per cause in corso di accertamento, è avvenuto lo scontro con l’altra auto che proveniva da Cittanova. Feriti, non gravemente, la moglie della vittima e la conducente della Peugeot, una donna di 43 anni. Entrambe sono state trasportate all'ospedale di Polistena. Sul posto i vigili urbani, i carabinieri e la polizia di Cittanova