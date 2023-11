Gioia Tauro, iniziati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Ciambra

Via Ciambra, la strada sterrata e ammalorata che porta al famigerato ghetto in cui vivono in stato di assoluto degrado oltre 300 persone comunemente appellate come “zingari”, cambierà finalmente volto ma, soprattutto, sarà bonificata dai cumuli di rifiuti che da anni la soffocano rendendola una delle zone più impraticabili della città.

Sono stati infatti cantierizzati ieri mattina i lavori di “riqualificazione, messa in sicurezza e recupero ambientale” dell’area, finanziati con 490 mila euro di risorse regionali a valere sui fondi Pac 2007/ 2013. Ad aggiudicarsi l’appalto, su una rosa di 15 imprese consultate tramite white list della Prefettura e MePA (mercato elettronico), la ditta “Costruzioni e Trasporti Srl” di Polistena, unica a partecipare alla gara insieme alla “GD Costruzioni Srl” di Sorianello, applicando un ribasso del 18,66% sull’importo base di circa 312 mila euro. Per quanto riguarda i requisiti “OG3” (opere stradali), la “Costruzioni e Trasporti Srl” procederà in avvalimento con l’impresa “Appalto semplice Srl” di Rende, così come per la rimozione dei rifiuti si avvarrà di un’altra ditta consorziata.

I lavori riguarderanno infatti inizialmente la manutenzione della tubazione vetusta della rete idrica e fognaria per poi passare alla bitumazione della strada e alla realizzazione dei marciapiedi. Sarà quindi installata la pubblica illuminazione e, cosa più importante, 6 punti di videosorveglianza che fungeranno da deterrente contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti anche da parte dei residenti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio