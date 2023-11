Differenziata record a Palmi. Ad ottobre ha raggiunto il 79%

Nel mese di ottobre la città di Palmi ha raggiunto il 79% di raccolta differenziata. Un dato esaltante e che descrive l’impegno della comunità a rispettare le regole e difendere l’ambiente e, al contempo, le azioni messe in campo in tal senso dagli amministratori comunali: «È un risultato storico- evidenzia il sindaco Giuseppe Ranuccio - mai raggiunto prima. L’attenzione alla differenziata da parte della nostra comunità sta evidentemente crescendo. Il dato ci dice anche che alcune scelte (divieto di uso dei sacchi neri, conferimento del non differenziabile ogni 15 giorni anziché ogni 7 giorni) stanno dando i frutti sperati».

La media annuale è stata del 68,70%: numeri ragguardevoli, con un trend che aveva toccato il punto più basso nel mese di agosto (62,71%) per poi tornare a correre nei mesi di settembre e ottobre fino ad arrivare a questo livello mai raggiunto. Il tutto considerando che il minimo normativo richiesto si attesta al 65%. Numeri, insomma, che lasciano ben sperare e che in molti, viste le critiche che si sono succedute nelle scorse settimane a seguito degli aumenti della Tari, sperano possano tradursi nel tempo in una diminuzione della tassazione legata alla raccolta dei rifiuti urbani.

A tal proposito l’amministrazione ad ottobre aveva chiarito al riguardo il perché degli aumenti, evidenziando che più volte la gara d’appalto per la raccolta differenziata fosse andata deserta proprio perché non conveniente per chi doveva partecipare. Per questo motivo sono state previste spese maggiori che incidono sulla TARI. L’impegno assunto è di trovare una soluzione che consenta, negli anni prossimi, di ridurre la tariffa, che comunque – hanno sottolineato da Palazzo San Nicola – «resta più bassa rispetto a molte altre città».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio