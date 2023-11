Parcheggi a pagamento al Gom, Scaffidi: “Chi protesta ha ragione ma purtroppo non c’è alternativa”

«Sottoscrivo tutte le ragioni della protesta, considerando totalmente infelice la scelta di esternalizzare la gestione dei parcheggi a pagamento, ma purtroppo non ci sono soluzioni alternative». Mette una pietra sulla vicenda che sta tenendo desta la cronaca locale il commissario straordinario del Gom, Gianluigi Scaffidi. «La convenzione con la Polizia municipale, da me sottoscritta, è durata solo due mesi e la ditta subentrata ha fatto cadere questo sistema che funzionava. Oggi, pur essendo dalla parte dei dipendenti e dei pazienti, soprattutto quelli sensibili, che non è giusto versino un solo euro per il parcheggio, sono costretto a rispettare il contratto e a dare continuità amministrativa al percorso. Ho cercato di “calmierare” con la ditta che gestisce i parcheggi, ma nulla di fatto ed anche l’aver triplicato le corse con l'Atam non ha portato alcun beneficio perché tutti vogliono arrivare in ospedale con la propria macchina».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio