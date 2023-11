Crolla il palco del teatro a Oppido Mamertina, ferito un operatore durante la realizzazione di un docufilm

Una caduta rovinosa durante la realizzazione di un docufilm. Un incidente che ha messo a repentaglio l’incolumità di un uomo, E.C., che nel pomeriggio di ieri si trovava all’interno del cineteatro di Oppido Mamertina per effettuare delle riprese video. Stando alla ricostruzione dell’accaduto effettuata dalle forze dell’ordine, l’operatore si trovava insieme ad altre due persone sopra il palco della struttura comunale quando, senza preavviso, la base in legno ha ceduto lasciandolo cadere nel vuoto per circa quattro metri. Per estrarre il malcapitato dal sottopalco si è reso necessario l’intervento di personale dei Vigili del Fuoco, subito intervenuti dopo la richiesta di aiuto.

