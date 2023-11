Operazione “Garden” a Reggio: le vittime denunciano, le ’ndrine tremano

«Gli dicono vieni qua, o te la canti o ti prendiamo tutto...». Non ci riescono proprio a concepirlo, i capimafia, un cambio di mentalità: impossibile, nella loro visione, che un imprenditore decida autonomamente di denunciare. E allora l’idea è che debba essere stato “minacciato” dallo Stato, convinto dalle pressioni degli inquirenti e dalla paura di perdere tutto, schiacciato dalla prospettiva - come rimarca Gino Molinetti (non indagato nell’inchiesta Garden) a Cosimo Borgetto, entrambi intercettati - che «dopo che ha lavorato cinquanta anni» gli «prendono tutte le cose in un minuto ». Così, «quello se la canta». La conversazione riportata nell’ordinanza del gip Tommasima Cotroneo è illuminante.

