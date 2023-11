All’Ospedale di Polistena «fuori uso il sistema di sterilizzazione dei ferri»

«Ospedale di Polistena: sistema di sterilizzazione fuori uso». A denunciarlo è il consigliere comunale d’opposizione Francesco Pisano, capogruppo di “Polistena Futura.”

«È molto strano – scrive testualmente in una nota il consigliere Pisano – che non ci siano parole di rabbia per quello che sta avvenendo all’ospedale di Polistena dove, da diverso tempo, il sistema di sterilizzazione di tutto ciò che serve per un intervento chirurgico è guasto, ed i ferri chirurgici necessari per iniziare un intervento vengono trasportati in un altro ospedale per poi fare ritorno nelle sale operatorie del nosocomio polistenese, con tutto ciò che questo potrebbe comportare sotto l’aspetto dei rischi».

Sempre il capogruppo di “Polistena Futura” precisa che «non è la prima volta che ciò accade e si è arrivati a queste condizioni proprio perché in precedenza non si è intervenuti in modo strutturale e con un serio investimento».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio