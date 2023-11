Auto travolge un pedone sulla 106... e i sottopassi restano off limits. L’incidente a Pellaro fa riscoppiare il caso sicurezza

Uno scontro vettura pedone sulla Statale 106. Un impatto che avrebbe potuto trasformarsi nell'ennesima tragedia. Stessa dinamica di un altro incidente che si è verificato meno di un anno addietro. Anche quella volta un pedone è stato colpito da un’auto mentre attraversava la Statale all’altezza della rotatoria. Anche in quella circostanza una donna tentava di attraversare l’Arteria che attraversa il quartiere tra la zona del litorale e quella più collinare.

Operazione che il codice della Strada vieterebbe. Per questo sono stati realizzati i sottopassi. Cerniere tra le due aree del territorio. Peccato però che il tunnel sia stato trasformato in una latrina. Percorrere quei pochi metri del sottopasso di Lume è un’impresa quasi eroica. Il cuniculo maleodorante tra rifiuti di varia natura. Un luogo che dovrebbe essere fruito dalla comunità che ha necessità si spostarsi. Ma già dalle prime battute erano emersi i limiti, intanto della progettazione. Perché il tunnel non ha previsto scivoli per l’accesso ai passeggini o alle persone che hanno difficoltà. La questione era stata sollevata qualche anno addietro, e una prima risposta era arrivata.

L’area era stata ripulita e il tubo (della rete idrica?) era stato riparato. Ma è durato poco. Nell’arco di una manciata di settimana tutto è tornato come prima. Degrado desolazione. Un luogo che diventa inaccessibile a causa di una sparuta minoranza di cittadini che sporcano, deturpano quando non riescono a fare di peggio. È l’altro volto, quello meno nobile di un quartiere in cui altri cittadini invece si rimboccano le maniche e si prendono cura degli spazi di tutti, dal lungomare all’area di mercato. In mezzo ci sta l’Ente pubblico che dovrebbe vigilare e intervenire. E anche in questo caso scattano i rimbalzi di competenze tra Anas e Comune.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio