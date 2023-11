Seminara, gli interrogatori per lo stupro di gruppo: tre si chiudono nel silenzio, il quarto dà la sua versione

In tre si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, uno solo ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti al gip. Questo l’esito degli interrogatori di garanzia, tenuti nella giornata di ieri, ai quattro indagati di Seminara accusati di violenza sessuale aggravata. I quattro sono comparsi davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare su richiesta della procura.

I tre indagati che non hanno risposto all’interrogatorio sono quelli finiti in carcere, il quarto è ristretto agli arresti domiciliari. Nell’inchiesta condotta dalla polizia e coordinata dalla procura di Palmi sono indagate altre 16 persone. Tutte sono state sottoposte a perquisizione domiciliare. Su di loro, gli inquirenti stanno cercando di capire se hanno preso parte alle violenze che sarebbero state compiute ai danni due ragazze di Seminara, una delle quali è ancora minorenne, mentre la seconda è diventata maggiorenne da poco.

