Paura a Reggio Calabria, scontro auto-moto: giovane centauro in prognosi riservata con gravi lesioni

Paura nella notte a Reggio Calabria. In seguito a un incidente avvenuto in via Sbarre Centrali, un giovane centauro in sella alla propria moto è stato ricoverato al GOM ed è in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale, intervenuta immediatamente sul posto, il veicolo a due ruote per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un'autovettura. Il motociclista ha riportato gravi lesioni che hanno indotto i sanitari a riservare la prognosi. I veicoli coinvolti nell'incidente sono stati sequestri.