Incidente mortale a Bova Marina: muore 80enne, due donne ferite

Drammatico bilancio con un morto e due feriti a seguito di un incidente verificatosi questa mattina sulla SS 106, in direzione Bova Marina. A scontrarsi due auto, una Panda e una Grande Punto che - per causa in corso di accertamento - si sarebbero centrate frontalmente. A perdere la vita un anziano di Bova Marina, Salvatore Vitale, deceduto in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Ferite la moglie, che era con lui in auto, e un'altra donna (originaria di Palizzi) che era alla guida della Fiat Grande Punto. Il personale di Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

IN AGGIORNAMENTO