Bando aggiudicato, conto alla rovescia per il servizio mensa a Reggio

Il bando è stato aggiudicato. Adesso scatta il conto alla rovescia per far partire il servizio. I bambini degli istituti reggini avranno la mensa. Salvo imprevisti dell’ultima ora l’aggiudicazione della gara dovrebbe colmare un vulnus che ha generato disagi ai piccoli e alle famiglie. Dopo circa due mesi dal suono della campanella con buone probabilità si potrà dare senso compiuto ad un servizio che contribuisce a dare forma al diritto all’istruzione. Una pagina da archiviare, nella speranza che sia stato l’ultimo anno segnato dai ritardi. La gara infatti affida il servizio per il triennio, quindi il prossimo anno scolastico non si dovrebbero riproporre gli stessi problemi. Infatti fino all’anno scolastico 2025/2026 l’operatore economico che si è aggiudicato la gara, in cui il capitolato prevede “che il Comune di Reggio Calabria potrà, ove ricorrano le condizioni di legge e la convenienza, avvalersi dell’opzione di proroga per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, previa comunicazione da inviare all’aggiudicatario entro il 31 maggio dell’anno di avvio della proroga”.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio