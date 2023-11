Ferrovie Taurensi, levata di scudi contro la realizzazione della pista ciclabile al posto della linea ferrata

La proposta di riconversione delle linee Taurensi in pista ciclabile, emersa nei giorni scorsi durante un incontro a Taurianova tra alcuni sindaci della Piana e l’assessore regionale ai Trasporti, Emma Staine, ha raccolto il dissenso del Comitato civico Pro Ferrovie Taurensi che a tal proposito ha espresso «profonda preoccupazione riguardo alle implicazioni di questa decisione, la quale rischia di compromettere in maniera irreparabile il futuro della mobilità della Piana di Gioia Tauro».

«Dalla data di sospensione del servizio ferroviario – spiegano i componenti del Comitato – il territorio pianigiano è rimasto orfano di un comodo e capillare servizio di trasporto pubblico locale. Da anni, insieme ad altre realtà regionali e del territorio, abbiamo proposto l’ammodernamento del vecchio tracciato in una moderna ed efficiente metropolitana di superficie. Ancora una volta, però, siamo costretti ad attenzionare una nuova proposta di conversione in pista ciclabile del tracciato».

