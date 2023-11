Gioia Tauro, è scattata all'alba l'operazione per "ripulire" il quartiere Ciambra. Impegnati un centinaio di uomini delle forze dell'ordine

Un'imponente operazione interforze è scattata stamattina all'alba nel capoluogo pianigiano interessando il quartiere "Ciambra", vero e proprio ghetto in cui, da oltre trent'anni, è relegata in condizioni di estremo degrado una folta comunità cosiddetta "rom", ma nei fatti ormai stanziale, che conta oltre 300 persone, tra cui molti bambini. Intorno alle 4:30 un centinaio tra poliziotti, carabinieri, finanzieri, personale della Capitaneria di porto di Gioia Tauro, della Polizia metropolitana e della Polizia locale hanno fatto irruzione tra le vie del complesso abitativo Aterp, sequestrando diverse aree trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto, oltre a quelle poste all'ingresso del quartiere già oggetto di bonifica proprio in questi giorni da parte del Comune, con 490mila euro di risorse regionali. Le forze dell'ordine, ancora impegnate nei controlli, hanno anche vagliato l'eventuale fenomeno della dispersione scolastica, controllato la validità dei documenti relativi alle numerose autovetture presenti nella zona e lo stato degli immobili. Presenti sul luogo anche il Sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio e i servizi sociali del Comune. Le risultanze dell'operazione coordinate dalla Polizia di Stato saranno rese note nelle prossime ore.