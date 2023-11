Omicidio a Taurianova, la suocera della vittima chiamava “genero” Figliuzzi

Nella nuova udienza del processo per l’omicidio dell’imprenditore agricolo di Amato di Taurianova Agostino Ascone, tenutasi ieri mattina in Corte d’Assise a Palmi, particolare importanza hanno rivestito le dichiarazioni di Giuseppina Gentile, madre di Ilaria Sturiale e suocera della vittima.

La donna, indicata dalla difesa, si è presentata in aula per essere ascoltata in merito ad alcune registrazioni trascritte negli atti del procedimento. Materiale che testimonierebbe la piena conoscenza della donna rispetto alla situazione sentimentale tra la figlia e il “compagno” rosarnese. «Sei un bravo amico e un bravo genero» recitava un messaggio telefonico inviato dalla Gentile allo stesso Figliuzzi. Un contenuto eloquente che, tuttavia, non ha trovato conferma nella deposizione piena di contraddizioni.

