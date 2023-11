Porto di Gioia, il bivio per l’Ets: avanti così o correttivi in corsa?

I paradossi dell’Europa: non ha dubbi Espo, l’associazione dei porti europei, nel tratteggiare il disastro a cui si andrà incontro con l’Ets. Dall’osservatorio sulla portualità organizzato a Roma da “ShipMag”, ha sparato a zero il presidente del porto di Trieste e dell’associazione europee, Zeno D’Agostino, contro il sistema di tassazione sulle emissioni inquinanti delle navi che scatterà dall’1 gennaio 2024: «Andremo incontro – ha detto – a due problemi che probabilmente qualcuno in Europa sta sottovalutando. Per prima cosa i comportamenti che deriveranno dalla norma saranno peggiori di quelli che si vorrebbero condannare: molta della merce che oggi viaggia via mare, per esempio, tornerà a soffocare le nostre strade. In secondo luogo andremo a penalizzare i porti comunitari a vantaggio di quelli extra Ue, con nessuna ricaduta positiva per l'ambiente».

