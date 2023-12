L'aeroporto di Reggio Calabria ripulito dalla cenere dell'Etna torna operativo

Su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria, l’Anas ha inviato due spazzatrici stradali all’aeroporto «Tito Minniti» di Reggio Calabria in seguito all’attività dell’Etna avvenuta nelle ultime ore che, anche a causa dei venti provenienti da sud, ha coperto di cenere la pista, precludendone l’operatività. Un volo è stato dirottato ieri sera a Lamezia Terme.

«Dopo l’invito della Prefettura, Anas - è scritto in una nota - si è immediatamente attivata e i propri mezzi hanno operato per tutta la notte per garantire il ripristino delle condizioni di esercizio dello scalo». Lo spazzamento della pista è già terminato e l’aeroporto è tornato operativo con il volo delle 10:30.