Reggio, gestione detenuti al “San Pietro”: è maxi la lista testi delle difese

Corposa la lista della Procura, maxi quella del collegio di difesa dell'ex comandante della Polizia penitenziaria, Stefano La Cava, il principale imputato nel processo per le presunte violenze subite da un detenuto napoletano nel carcere di via San Pietro. Sono ben 69 le persone che i difensori di La Cava, gli avvocati Antonino Curatola e Alfredo Arcorace, hanno chiesto al Tribunale di poter sentire in Aula nel dibattimento che sarà avviato il 18 dicembre con la prima escussione.

Tanti nomi illustri destinati a passare all'Aula bunker davanti al collegio presieduto dalla dottoressa Silvia Capone. A partire da Gianfranco De Gesu, direttore generale Dap, e la dottoressa Caterina Malagoli, della direzione generale detenuti e trattamento Dap.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio