Indennità illegittime dal 2015 al 2020, l’Asp di Reggio avvia il recupero delle somme

Somme indebitamente erogate dall’ottobre 2015 a settembre 2020. L’Asp avvia il procedimento di recupero nei confronti di 48 dipendenti dell’Azienda. Un provvedimento che di fatto dà esecuzione ad un atto dirigenziale del mese di luglio del 2022, notificato alla Guardia di Finanza, alla direzione strategica e al collegio sindacale. Una vicenda che si innesta nelle attività di riordino dei conti (e non solo) che si sta portando avanti all’interno di una struttura che ha conosciuto stagioni di caos. L’Azienda sanitaria provinciale dopo due lustri è riuscita quest’estate ad approvare il bilancio. Il rendiconto del 2022. Un piccolo miracolo per l’Asp maglia nera non solo del Paese ma d’Europa, che potrebbe rappresentare il segno dell’inversione di rotta.

