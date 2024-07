Scilla, escursionista scopre "Morgana": una nuova grotta sommersa vicino al Castello Ruffo

È stata scoperta dall’escursionista Gianluca Bellantoni una nuova grotta denominata “Morgana” e facente parte del gruppo “Grotte del Mito” situata nella scogliera occidentale di Scilla, tra la parte terminale della spiaggia a ovest del Castello Ruffo e Capo Pacì.

«Ho scoperto la prima cavità – spiega Bellantoni – durante l’ esplorazione della scogliera a piedi, il 25 ottobre 2022. Affascinato di tale meraviglia, ho cercato documentazione storica e fotografica ma, non trovando nulla al riguardo, ho deciso di compiere ricerche più approfondite, rilevando dati sulla posizione delle cavità, fotografando le aperture degli accessi e procedendo alla nomenclatura delle cavità più estese».

La scelta dei nomi delle grotte non è casuale, ma si rifà alla sistemazione dei sentieri scillesi e facendo riferimento al Mito e alla Storia che permeano questi luoghi. «La grotta di Morgana – spiega Gianluca Bellantoni – è un affascinante vano in gran parte sommerso e il cui accesso rimane quindi particolarmente celato. Bisogna immergersi in apnea per qualche metro, identificare l’ingresso e percorrere qualche metro per arrivare alla cavità sopra la superficie dell’acqua all’interno della roccia. Ci si trova in un ambiente particolare, della stessa genesi delle grotte vicine, con due piccoli vani all’asciutto non molto profondi, ma l’ambiente è suggestivo in quanto dal mare filtra un po’ di luce diffusa, proveniente dall’esterno dell’entrata subacquea».

Dopo l’assegnazione del nome, il rilevamento dell’ingresso tramite GPS e la misurazione degli spazi, si procederà come di consueto alla comunicazione agli esperti del settore per studi futuri più approfonditi.