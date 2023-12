L’aeroporto, il futuro e l’intermodalità di Reggio: al via il potenziamento dell’asse viario

La progettazione per la realizzazione di un sistema intermodale di collegamento con lo scalo è stata affidata. Intanto Anas avvia i procedimenti per espropri e occupazioni di terreno per eseguire i lavori della viabilità complanare per il collegamento funzionale tra la Statale 106 e il Tito Minniti in corrispondenza dello svincolo Malderiti e rampa in direzione Sud di immissione. Operazioni che potenziano la viabilità a servizio dell'infrastruttura. Interventi che guardano al rilancio dell'aeroporto in attesa che prendano forma promesse e annunci della Regione rispetto all'arrivo delle compagnie low cost, nuove tratte. Due operazioni che in parallelo dovrebbero creare le condizioni "a terra" affinché il Tito Minniti diventi davvero lo scalo di un bacino di utenza più ampio rispetto ai risicati numeri che hanno eroso nel tempo la presenza di passeggeri. E se l'offerta commerciale e volativa deve essere programmata dalla società unica di gestione, gli enti locali si occupano della rete viaria.

